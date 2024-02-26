Джину и текиле спрогнозировали рост продаж в России

«Людям интересно что-то другое попробовать. В связи с тем, что коктейли консервированные у нас практически уходят после 1 мая, потому что продавать их по новым ставкам акциза будет нереально… Акцент больше будет на продажу крепких напитков в бутылках, из которых потом будут делать коктейли. Продажи джина тут точно вырастут. Что касается виски – здесь устойчивый тренд, но поле еще не пахано, поэтому это будет долго развиваться. Плюс ром, текила… Текила – это тренд номер один в мире по объему роста. В США, Европе текила увеличивается в год десятками процентов по объему продаж. К нам это тоже придет», - сказал Шапкин.