Путин подписал закон о самозапрете на выдачу кредитов

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве заемщика установить запрет на заключение с ним договоров потребительского кредита.

Поправки вносятся в законы "О кредитных историях" и "О потребительском кредите (займе)". Предусматривается право гражданина установить или снять запрет в своей кредитной истории на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа. Это делается, чтобы предупредить практики мошеннического получения кредитов третьими лицами - в случае если аферисты получили доступ к персональным данным человека.

Такое заявление гражданин может подать в том числе через многофункциональные центры или портал госуслуг. Вносить подобные изменения в кредитную историю можно бесплатно и неограниченное количество раз.

Субъектом кредитной истории признается физлицо, которое подало заявление о внесении в свою кредитную историю сведений о запрете или снятии запрета на заключение договоров потребительского займа. Определяется состав сведений, которые должны содержаться в информационной части кредитной истории. Центробанк может определять дополнительные сведения о запрете и его снятии, подлежащие включению в кредитную историю.