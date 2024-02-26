Эксперт оценил сообщения о проблемах россиян с покупкой компьютеров на AliExpress

«Пока просто подул ветерок, но из него пытаются сделать бурю. Объем поставок компьютеров и комплектующих не пошатнулся ни на йоту... Российский потребитель все еще может купить любой необходимый товар, значит, проблемы нет. Проблемы была бы, если бы российские потребители не могли чего-то купить... Если, например, какой-то процессор для компьютера предлагают семь продавцов, а не шестьдесят – плевать. Сегодня он есть у семи продавцов, завтра будет у тридцати, послезавтра – у ста, а затем он вообще выйдет из употребления», - заявил эксперт.