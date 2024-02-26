В Минфине анонсировали запуск обмена замороженными активами
В Минфине сообщили о разработке правил обмена замороженными активами. По словам главы ведомства Антона Силуанова, эта тема активно «развивается», передает РИА Новости.
Вопрос будет решен в текущем году, отметил министр. Он указал на подготовку проектов порядка обмена этих активов.
«Примем решение в ближайшее время», — подчеркнул Силуанов.
Согласно процедуре, иностранным гражданам предоставят возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денег на счетах типа «С». В России был подписан соответствующий документ еще в ноябре.
Суммарная начальная цена иностранных ценных бумаг, которые принадлежат одному резиденту, не может составлять более 100 тысяч рублей. Сделки будут заключать на торгах.
Ранее заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщил о скором предоставлении гражданам России возможности высвободить средства, которые оказались заблокированы на специальных счетах типа «С». Он отметил, что в настоящее время ведется работа в данном направлении. По его словам, соответствующие изменения в указы президента обсуждаются с Банком России и другими участниками рынка.