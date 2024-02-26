Эксперт указал на санкционные риски для карт «Мир-UnionPay»

"Есть как минимум две проблемы. Во-первых, под санкции попадают карты, которые выпущены санкционными банками. Во-вторых, попадают так называемые кобейджинговые карты, на которых есть логотип "Мира" и Unionpay. Каких-то четких правил тут нет - будем смотреть, что получится. Но понятно, что эти риски надо предусмотреть", - рассказал Достов.

Он также отметил, что "мы довольно редко сталкиваемся с историями, когда накладываются санкции на карточную платежную систему, поэтому мы не очень понимаем, как это будет работать". По его мнению, из осторожности зарубежные игроки перестанут общаться со всем, на чем есть логотип "Мир".