ФНС усилит контроль за крупными должниками

ФНС усилит контроль за россиянами с долгом более 50 млн рублей
Федеральная налоговая служба России усилит контроль над гражданами, чей долг превышает 50 млн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо службы своим территориальным органам.
Из него следует, что список будет формироваться ежемесячно. Под условия подпадают физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, иностранные и бюджетные организации.
При этом в перечне не будут отражаться должники, которые проходят процедуру банкротства. Такие меры нужны налоговой и для того, чтобы выяснить причины, из-за которых возник долг, а также оценить необходимость предоставления должникам государственной поддержки.
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