ФНС усилит контроль за крупными должниками

Из него следует, что список будет формироваться ежемесячно. Под условия подпадают физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, иностранные и бюджетные организации.

При этом в перечне не будут отражаться должники, которые проходят процедуру банкротства. Такие меры нужны налоговой и для того, чтобы выяснить причины, из-за которых возник долг, а также оценить необходимость предоставления должникам государственной поддержки.