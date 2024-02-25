Россиянам разъясняли принцип расчета пенсионных выплат

Объясняем.рф: выходящим на пенсию россиянам разъясняли о принципе расчета выплат
Жителям России, которые выходят на пенсию в 2024 году, могут рассчитать размер выплат благодаря индивидуальному коэффициенту.
Об этом сообщил Telegram-канал Объясняем.рф. Там заметили, что выход на пенсию можно отложить на срок от одного года до 10 лет. "При этом индивидуальные коэффициенты и фиксированная выплата продолжат расти", - уточнили в сообщении.
На канале в качестве примера привели вариант, когда работник выходит на заслуженный отдых через пять лет. В этом случае размер страховой выплаты может увеличиться до 40%. Чтобы рассчитать пенсию в этом году, вам понадобятся: личный коэффициент. Необходимо также учитывать, что стоимость пенсионного коэффициента - 133,05 рублей. Фиксированная выплата составляет: 8134,88 рублей. Накануне финансовый советник, директор проекта "Рост сбережений" Сергей Кикевич назвал причины резкого падения уровня жизни при выходе на пенсию.