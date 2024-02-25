Россиянам разъясняли принцип расчета пенсионных выплат

Жителям России, которые выходят на пенсию в 2024 году, могут рассчитать размер выплат благодаря индивидуальному коэффициенту.

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Об этом сообщил Telegram-канал Объясняем.рф. Там заметили, что выход на пенсию можно отложить на срок от одного года до 10 лет. "При этом индивидуальные коэффициенты и фиксированная выплата продолжат расти", - уточнили в сообщении.