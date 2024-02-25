Ряду россиян напомнили о повышении пенсий с 1 марта

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в интервью агентству «Прайм» напомнила ряду россиян о повышении пенсий с 1 марта. Речь идет о гражданах старше 80 лет, если этого возраста они достигли в феврале.

Эта категория населения получит право на увеличение в два раза фиксированной выплаты в составе страховой пенсии по старости. Однако рассчитывать на дополнительные средства не могут рассчитывать те пенсионеры, кому до достижения 80 лет была установлена инвалидность первой группы.

Финогенова уточнила, что доплата устанавливается один раз по тому или иному признаку: либо по возрасту, либо по группе инвалидности. Размер доплаты в обоих случаях одинаковый, он составляет 8134,9 рубля.

Массовой индексации пенсий с 1 марта не предусматривается, добавила экономист. Страховые пенсии уже проиндексировали с 1 января, а социальные будут проиндексированы 1 апреля.

Для работающих пенсионеров индексация страховых пенсий не предусмотрена. Если же гражданин уволился в январе, то с марта ему полагается выплата с учетом компенсации пропущенных индексаций и заработанных в 2023 году пенсионных баллов, заключила Финогенова.