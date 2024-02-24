Стоимость бананов в российских магазинах скоро опустится до 100–120 рублей за килограмм, уверен экономист Александр Марчелов. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Цены на бананы взлетели на фоне запрета РФ на ввоз этого продукта из Эквадора. Многие начали опасаться дефицита ягоды, забывая, что Россия также закупает бананы и из других стран, например, из Индии, отметил эксперт.