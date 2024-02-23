Кабмин предложил запретить упрощенные переводы больше 100 тысяч

Правительство предложило разрешить упрощенную идентификацию только для тех, кто переводит без открытия банковского счета суммы до 100 тысяч рублей. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

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Сейчас установлено, что если человек переводит деньги с использованием банковского счета, он может сделать это в упрощенном порядке только если сумма перевода до 100 тысяч рублей. Но таких ограничений нет для переводов от 15 тысяч рублей без использования банковского счета. Какой бы ни была сумма, происходит упрощенная проверка. Это не позволяет отследить преступную деятельность, в том числе финансирование диверсий и терроризма, и мошенничество.

В кабмине считают, что действующие правила упрощенных переводов не соответствуют международным нормам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Мировые стандарты предусматривают, что должен быть определенный порог, после превышения которого следует проводить стандартную проверку клиента.

Чтобы исключить финансовые махинации, правительство предложило установить ограничение в сто тысяч рублей для упрощенных переводов без использования счета. Если человек переводит больше ста тысяч, он обязан будет пройти полную идентификацию.

«По статистике, 85-90 процентов переводов без открытия счета укладываются в эту сумму. Так что только 10-15 процентов переводов подпадут под действие новых норм», — заключил Негляд.