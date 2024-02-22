Россиянам рассказали, как семьи могут сэкономить на оплате ЖКУ

В 2024 году тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг в России будут повышены с 1 июля, в среднем по стране индексация составит 9,8%. Но при этом есть ряд законных способов сэкономить на оплате коммунальных услуг уже сейчас. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказал Андрей Голощапов, генеральный директор «Европейской юридической службы».

По словам эксперта, в первую очередь семье нужно понять, может ли она претендовать на помощь от государства, так как сегодня на льготы по оплате ЖКУ имеют право несколько категорий россиян.

«Многодетным семьям полагается скидка на оплату света, газа и воды. Ее размер может отличаться в зависимости от региона, но не может быть менее 30%. Семьям, в которых есть взрослый человек с инвалидностью или ребенок-инвалид, положена компенсация не ниже 50% на оплату коммунальных услуг: водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом», – сообщил Андрей Голощапов.

Также юрист проинформировал, что семьи с небольшим доходом могут рассчитывать на льготу, если оплата ЖКУ «съедает» больше 22% от семейного бюджета.

«Однако показатель может меняться в зависимости от места проживания. Например, в Москве он составляет 10%: то есть, если десятая часть семейных доходов уходит на платежки, семья может претендовать на поддержку», – уточнил специалист.

Голощапов отметил, что россиянам из этих категорий для получения господдержки нужно подать заявление в отделе социальной защиты населения, через «Госуслуги» или МФЦ.

«Как правило, для этого требуются паспорт, документ, подтверждающий место жительства, справка по форме №9, основание права на льготу (в зависимости от причины: справка об инвалидности, удостоверение многодетной матери и прочее), заявление и квитанции на оплату ЖКУ за последние два месяца», – объяснил юрист.