В России выросла максимальная ставка по вкладам в рублях

Во второй декаде февраля выросла максимальная ставка по вкладам в рублях
Согласно материалам Центрального банка России, во второй декаде февраля выросла средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что ставка выросла до 14,86% годовых. При этом в первой декаде февраля ставка находилась на уровне 14,83%.
В Центральном банке также отметили, что рост показателя был зафиксирован в десяти самых крупных российских банках. К этот список вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Московский кредитный банк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк и Совкомбанк.
Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у Qiwi-банка.
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