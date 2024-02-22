В России выросла максимальная ставка по вкладам в рублях

Согласно материалам Центрального банка России , во второй декаде февраля выросла средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ставка выросла до 14,86% годовых. При этом в первой декаде февраля ставка находилась на уровне 14,83%.