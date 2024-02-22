Аналитики назвали среднюю цену на цветы к 8 Марта

В России ожидается повышение среднего чека на покупку букета цветов к 8 Марта. Показатель увеличится на 15–20% к такому же периоду 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков «Чек индекса», оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

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Траты россиян на покупку букета цветов в сетевой и несетевой рознице в первой половине февраля 2024 года (с 1-го по 19-е число месяца) составили в среднем 2632 руб., что на 18% превышает уровень аналогичного периода 2023-го.

В онлайне средний чек достиг 3336 руб., что демонстрирует рост на 20% год к году.

В преддверии праздников цены на цветы традиционно растут в связи с увеличением спроса. Согласно статистике «Чек индекса» с 2017 года, в марте букеты цветов покупают в 20–25 раз чаще, чем в феврале. С 1 по 7 марта 2023 года средний чек на букет цветов увеличился на 25% к февралю того же года, до 2803 руб.

Согласно прогнозам специалистов, при сохранении аналогичной динамики букет цветов к 8 Марта будет стоить 3,2–3,4 тыс. руб.