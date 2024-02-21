ЦБ РФ: Процедура подачи самозапрета на кредиты будет простой и понятной

Процедура подачи самозапрета на кредиты и микрозаймы ориентирована на широкий круг граждан, поэтому будет максимально простой и понятной. Об этом пишет « Газета.Ru » со ссылкой на пресс-службу Центрального Банка России .

В среду соответствующий законопроект был принят в последнем чтении, право установить запрет на заключение любых договоров о займах в банках и микрофинансовых организациях от своего имени у россиян появится в 2025 году, о чем сообщала «Парламентская газета». По словам председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, основная идея закона заключается в том, чтобы человек мог известить банковскую систему, что не собирается брать кредит и все заявки от его имени следует считать недействительными.