Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «КИВИ Банк» в среду, 21 февраля. Вывод средств с электронных кошельков пользователей заблокирован. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, как клиентам «КИВИ Банка» вернуть свои деньги.

Вклады застрахованы

По его словам, это естественно, что все средства пользователей заблокированы, ведь если у банка отозвана лицензия, то он перестает выполнять свои функции. Однако важно помнить, что вклады застрахованы в соответствии с федеральным законом.

— Кредитная организация не имеет права выводить деньги с кошельков клиентов. Но средства, которые лежат на вкладах, пластиковых картах и в электронных кошельках, застрахованы на 1,4 миллиона рублей, согласно федеральному закону. Это не регулирование Центрального банка России или какие-то внутренние инструкции банковской системы, а федеральный закон, — сказал он.

Тем не менее важно знать, что страховые 1,4 миллиона рублей — это сумма всех средств, которые клиент доверил данному банку. Вклады и деньги на картах или в кошельках суммируются, отметил финансовый аналитик.

— Эти средства будет выплачивать государственная корпорация — Агентство по страхованию вкладов. Это совершенно отдельный от «КИВИ Банка» фонд. Он формируется за счет средств, которые отчисляют кредитные организации России в течение активной деятельности всей банковской системы. Это не средства от каждого отдельного банка, а обезличенный фонд, общий для всей банковской системы. И он используется для такого рода случаев, — сказал Беляев.

Специалист подчеркнул, что средства начнут выплачиваться через две недели после страхового случая. То есть клиенты «КИВИ Банка» начнут получать деньги через 14 дней после отзыва его лицензии.

— Клиентам банка нужно узнать, какой будет назначен банк-агент, и обратиться в эту кредитную организацию, чтобы получить страховую сумму из этого фонда, — объяснил собеседник «ВМ».

Денег нет

Однако по закону вкладчик может рассчитывать на возвращение только 1,4 миллиона рублей. Деньги сверх этой суммы выплачиваются из конкурсной массы «КИВИ Банка», то есть из тех средств, которые у него остались после отзыва лицензии. Как правило, в банке заранее понимают, что у кредитной организации отзовут лицензию, и выводят денежные средства. На практике эти деньги невозможно будет получить, потому что их просто нет, сообщил аналитик.

При этом специалист заверил, что если человек получил денежные средства в качестве наследства или вследствие продажи квартиры, дачи, а также любых других крупных зафиксированных сделок, то, согласно дополнительной поправке, они страхуются на сумму до 10 миллионов рублей.

— Если человек продал квартиру, разместил эти деньги на счете в банке, а у кредитной организации отозвали лицензию, он сможет вернуть свои средства. Эту поправку ввели, чтобы обезопасить россиян от возможного риска потери, — сказал Беляев.

Эксперт напомнил, что если человек оформил кредит в этом банке, то это не значит, что отзыв лицензии избавляет его от необходимости выполнять свои кредитные обязательства.

— Выполнение кредитного договора — это обязанность того, кто взял деньги. Поэтому отговорки, что у «КИВИ Банка» отозвали лицензию, не принимаются. Клиент должен предпринимать усилия для того, чтобы понять, какой банк назначен банком-агентом. В эту кредитную организацию передадут дела заемщика, и он будет уже иметь дело по погашению и выполнению своего кредитного договора с этим банком на прежних условиях, — подытожил Беляев.

Центробанк России отозвал лицензию у КИВИ банка. Регулятор объяснил это тем, что организация нарушала федеральные законы. КИВИ банк уже закрыл свои офисы. Что теперь делать его вкладчикам и удастся ли владельцам киви-кошельков вернуть деньги — в материале «Газеты.Ru».

До отзыва лицензии ЦБ пять раз применял меры к КИВИ банку, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Так, летом прошлого года из-за предписания регулятора финансовому учреждению пришлось частично ограничить вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных.

В ЦБ уточнили, что деятельность банка зачастую была связана с «теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор».

Регулятор фиксировал случаи открытия киви-кошельков с использованием персональных данных граждан без их ведома. Банк России направил данные о незаконных операциях и обходе требований по противодействию терроризму в правоохранительные органы.

Какие-либо дополнительные комментарии после отзыва лицензии у кредитной организации в пресс-службе ЦБ «Газете.Ru» пока не предоставили.

Что делать вкладчикам

По информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выплаты вкладчикам банка страхового возмещения по депозитам (не более 1,4 млн рублей по 100% депозитов, размещенных в банке) начнутся не позднее 6 марта 2024 года. Предварительно размер страховых выплат оценивается в 4,6 млрд руб. Страховое возмещение получат те, кто размещал деньги на вкладах и текущих счетах финансовой организации.

«Проценты по вкладам рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета). Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая», — говорится в сообщении АСВ.

Начальник аналитического управления «Банка корпоративного финансирования» Максим Осадчий проанализировал для «Газеты.Ru» отчетность КИВИ банка на сайте ЦБ:

«Депозиты физлиц на 1 января 2024 года составили всего 11 тыс. рублей. Остатки на текущих счетах физлиц составили на эту дату не более 8,4 млрд рублей. Точнее нельзя сказать из-за того, что отчетность избыточно агрегирована ».

В сложившихся обстоятельствах вкладчикам нужно обратиться за страховым возмещением в банки-агенты, которые назначит АСВ. При себе лучше иметь договор банковского вклада, а также скриншоты из мобильного приложения банка, на которых указана сумма накоплений.

Что делать владельцам кошельков

Россияне использовали киви-кошельки для оплаты услуг, в том числе из-за рубежа, пополняли через них баланс ряда ушедших из РФ сервисов — подписок Apple, кошелька игровой платформы Steam и других.

Платежная система Contact, которая используется в сервисах КИВИ, уже перестала работать. Сейчас также невозможно пополнить киви-кошелек и вывести с него деньги.

Страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках, заявил ЦБ РФ после отзыва лицензии у финансовой организации и возникновения проблем с выводом денег у пользователей кошельков.

«На 1 января 2024 года сумма остатков в кошельках составила около 4,9 млрд рублей, в среднем 355 рублей на кошелек. Всего было 13,8 млн активных кошельков», — посчитал Осадчий.

Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица сообщил «Газете.Ru», что вывести средства с кошельков у их владельцев скорее всего не получится:

«Необходимо по рекомендации Банка России обращаться в АСВ. Деньги скорее всего не вернут, но стоит попытаться встать в очередь кредиторов и потом по факту удовлетворения их требований возможно будет возместить часть средств».

Он добавил, что при этом заемщикам КИВИ банка кредиты возвращать необходимо, так как все равно права требования по кредитам переходят к АСВ, и невозвращенные долги будут взыскиваться в судебном порядке.

Чем отличался КИВИ банк

Управляющий директор Trade123, экономист Владимир Рожанковский, который был клиентом КИВИ банка, рассчитывает на то, что не работающие сейчас кошельки — это временная мера, потому что КИВИ «всегда выплывал» из трудных ситуация благополучно.

«Это одна из немногих историй, которая худо-бедно как-то работает и дает возможность Российской Федерации осуществлять платежи, в том числе в страны, которые мы называем недружественными резиденциями. Это важно в условиях санкций, когда у банков очень осложнены вопросы международных транзакций, когда пластиковые карты не работают почти нигде за пределами России», — отметил экономист.

По его словам, в этой ситуации «обрубать сук, на котором сидишь, последние банки, которые каким-то чудом пока еще не попали в санкционные списки», позволяет «поставить двойку в табель ЦБ».

Экономист допустил, что у КИВИ банка могли быть несанкционированные открытия кошельков и к ЦБ поступила «некая информация, некий сигнал, и по этому сигналу у добропорядочной организации отозвали лицензию».

Он призвал россиян не паниковать и писать обращения в ЦБ:

«Я прошу всех пострадавших в этой ситуации писать личные обращения в ЦБ, эти обращения обычно всегда принимаются и на них чиновники младшего звена ЦБ обязаны отвечать, поскольку в противном случае эти жалобы можно также подавать через портал госуслуг, но надеюсь, что до этого не дойдет. Сейчас основная задача — это писать жалобы на сайт ЦБ, ждать ответа на жалобы, ждать новой информации».

Деньги с Qiwi-кошельков и с части вкладов этого банка пользователи могут потерять, и вывести средства будет невозможно. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев.

«Кошельки по логике заблокированы. Что будет с этими деньгами, я не знаю. Гарантии распространяются только, если это банковский счет. На электронный кошелек, брокерский счет, инвестиционный счет — нет. Были даже случаи, когда люди успевали перебросить онлайн с инвестиционного счета на обычный банковский, и как только деньги оказывались на нем, гарантия начинала работать», — сказал Александр Разуваев.

Как отметил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, самостоятельно вывести средства с Qiwi-кошельков и этого банка не получится.

«В России этим банкам пользоваться нельзя. Я думаю, что сейчас уже что-то вывести самостоятельно невозможно», — объяснил депутат.

Часть вкладчиков тоже рискуют остаться без компенсации, добавил Разуваев.

«Учитывая, что сегодня 21 февраля, я думаю, что до 8 марта начнутся выплаты. Есть риск, что там может быть серая бухгалтерия. То есть для регулятора один реестр вкладчиков, а еще есть другие. Если вы в белом реестре, вы все получите. Если вы в сером реестре — ситуация сложная. Вас как-бы нет. Выплата возможна, если на руках есть бумажные документы. Суды всегда будут на стороне вкладчиков в данной ситуации. Если же это все было онлайн, то доказать будет невозможно. В любом случае, я думаю, что история Qiwi закончена навсегда», — продолжил аналитик.

Пользователи получат инструкции, как вывести деньги, уверен, Кирьянов.

«Полагаю, что там как раз немного было людей, которые держали больше, чем 1 400 000 рублей, поскольку Qiwi — это больше платежная система. В ближайшее время будет информация о том, как людям поступать, каким образом забирать свои деньги из этой системы», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, решение ЦБ по отзыву лицензии полностью обосновано.

«Если система работает с серьезными нарушениями, которые затрагивают, в том числе, финансирование противоправной деятельности, отмывание доходов, решение вполне обоснованное. Задача у Центробанка не навредить гражданам, а устранить нарушения. Причем Qiwi, действительно, неоднократно предупреждался. Это история даже не последних лет. Нет борьбы с сервисами. Есть борьба с нарушением законодательства. Поэтому надо быть осторожным и тем, кто такую работу ведет, внимательно относиться к соблюдению законов, предписаниям регулятора. Конечно, людям надо тоже понимать, что какие-то крупные суммы в таких сервисах вызывают вопросы. В том числе они могут быть обращены к тем, кто переводит такие деньги», — отметил парламентарий.

Qiwi — это не последний сервис, который прекратит свою работу в РФ, уверена доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова. «Надо понимать, что несанкционированный властью вывод денег за рубеж будет невозможен. Все деньги должны быть в стране. Отсюда целый ряд мер, повышающих в том числе налогообложение доходов релокантов. Думаю, на этом список противодействий не ограничится», — заключила специалист.

Центробанк отозвал лицензию на проведение кредитных операций у КИВИ банка — об этом сам ЦБ сообщил на своем официальном сайте 21 февраля. Поводом стало нарушение «антиотмывочного законодательства», а также использование персональных данных вкладчиков в собственных интересах. Чем это решение обернется клиентам банка и почему часть денег им, скорее всего, не удастся вернуть, «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку и председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

Неожиданная новость

- Анатолий Геннадьевич, чем обернется отзыв лицензии у КИВИ банка для его вкладчиков?

- Новость, честно говоря, для меня тоже оказалась неожиданной. Как бы то ни было, сейчас прежде всего возникает вопрос, что будет с теми, у кого в этом банке имелись вклады на сумму более 1,4 миллиона рублей. Такие вклады не учитываются в системе страхования, поэтому, очевидно, перед тем, как их удастся вернуть, пройдет какое-то время. Должна сформироваться конкурсная администрация, принять какие-то решения, накопить так называемую конкурсную массу, то есть все имущество, подлежащее выставлению на конкурс, и так далее. Только после этого удастся определить и общую сумму, и порядок выплат незастрахованным клиентам.

- У банка был и отдельный функционал — Qiwi-кошельки, где можно было хранить деньги, переводить их, оплачивать счета, интернет и другие услуги. Если Qiwi-кошельки перестанут работать, эти средства людям вернутся?

- Действительно, была информация, что некоторые граждане держали деньги на так называемых Qiwi-кошельках. Эти средства не являются вкладами. Соответственно, как их компенсировать — неясно. Скажу даже больше: действующее законодательство такой возможности не предполагает. Поэтому, скорее всего, рассчитывать на то, что средства с Qiwi-кошельков каким-то образом их владельцам вернутся, не стоит. Конечно, этот вопрос требует еще дополнительного изучения, но исходя из моего понимания ситуации я такой вариант вполне допускаю.

- Сколько времени может занять выплата компенсаций тем, кто имел в КИВИ банке вклады на сумму более 1,4 миллиона рублей?

- Агентство страхования вкладов у нас работает вполне эффективно и уже успело накопить большой опыт. Поэтому много времени все необходимые процедуры не займут. Я думаю, пройдет максимум месяц и деньги вернутся вкладчикам.

Сигнал для участников рынка

- Есть ли вероятность, что эти деньги вернутся не полностью?

- Нет, такого, на мой взгляд, не будет. Конечно, тут все зависит от объема конкурсной массы, которую сформирует временная администрация. Но, по моим данным и моим представлениям, банк работал достаточно эффективно. И если там не было каких-то сомнительных скрытых операций, воровства и приписок, если все соответствует балансу и отчетности ЦБ, то средств вполне хватит для покрытия всех обязательств перед вкладчиками.

- Это первый случай отзыва лицензии Центробанком за последние полтора года. О чем это может говорить?