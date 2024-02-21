Что делать, если у банка отозвали лицензию: инструкция

Если регулятор отозвал лицензию у банка, клиенту нужно предпринять определенные действия. «Рамблер» рассказывает, как следует поступить.

Остаться платежеспособным

Чтобы по-прежнему производить безналичные платежи, необходимо оформить счет в другом банке. Следующий шаг — сообщить деловым партнерам, работодателю и всем, с кем имеются финансовые расчеты, новые реквизиты. Также стоит подать заявление временной администрации банка, который закрылся, о возврате средств.

Информацию об отзыве лицензии можно найти на сайте ЦБ РФ, в интернет-издании «Вестник Банка России», а также в едином федеральном реестре «Банкротство».

Как быть с кредитом

У клиентов банков, которые лишились лицензии, может возникнуть вопрос, как платить по кредиту в новых условиях и нужно ли это вообще? Стоит отметить, что обязательство по выплатам сохраняется, денежные средства необходимо вносить по графику.

Процентная ставка по кредиту, период погашения, прочие условия обычно не корректируются. При совершении платежей на прежние реквизиты нужно обязательно сохранять документы. Однако в данном случае целесообразно уточнить адрес для отправления платежей на работающем сайте банка или на сайте ЦБ РФ в разделе «Объявления временных администраций».

Предусмотрена и возможность досрочного погашения. Задерживать выплаты не стоит, так как это может повлечь за собой штрафы и пени. Ситуация негативно отразится на кредитной истории заемщика.

Спасаем сбережения

После решения арбитражного суда следует обратиться в Агентство по страхованию вкладов, принимающее дела банка, у которого отобрали лицензию. Это касается и обязанностей кредитора. Новые реквизиты, на которые клиенту нужно каждый месяц отправлять кредитные платежи, указывают на сайте АСВ.

При отзыве лицензии наступает страховой случай. АСВ выплачивает средства всем, кому банк остался должен. В первую очередь речь идет о вкладчиках и держателях карт. Каждый клиент точно получит до 1,4 млн рублей. Страховка покрывает основную сумму и накопившиеся проценты вне зависимости от валюты счета. Но возмещение выплачивают в российской валюте.