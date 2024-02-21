QIWI заблокировала вывод средств с кошельков

Компания QIWI запретила вывод средств с кошельков в своей системе, сообщает РИА Новости. Это произошло после отзыва лицензии у КИВИ Банка. Изначально компания разрешала пополнять и снимать средства, но в районе 10:00 мск пополнение кошельков и вывод средств оказались недоступны.

«Платеж нельзя провести», — цитирует корреспондент сообщение на сайте.

21 февраля ЦБ отозвал лицензию на проведение банковских операций у акционерного общества «КИВИ Банк». По данным регулятора, причиной для принятия такого решения стали нарушения банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кредитная организация «систематически допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

19 января сообщалось, что QIWI планирует продать свои российские активы гонконгской Fusion Factor Fintech Limited. Как отмечали в пресс-службе российской компании, цена сделки составит 23,8 млрд рублей.