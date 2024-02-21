Платежная система Contact, с помощью которой можно отправить деньги за границу, перестала работать после отзыва лицензии у Киви-банка.

В службе поддержки платежной системы Contact корреспонденту Frank Media сказали, что платежная система не осуществляет переводы на данный момент и посоветовали обратиться за информацией позднее. Перевод невозможно сделать ни в одном из указанных направлений, сообщила сотрудница службы.