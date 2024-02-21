В Сбере рассказали о новой схеме мошенничества с вовлечением жертв в махинации

«Телефонные мошенники постоянно ищут слабое звено, чтобы похитить денежные средства клиентов банков. И, к сожалению, обычно таким звеном оказываются люди, которые сами отдают свои деньги мошенникам, думая, что переводят их на безопасный счет. Приемы социальной инженерии постоянно усложняются, однако новая схема, которую мы выявили, поражает своей наглостью и изощренностью. Мошенникам удалось не просто ограбить свою жертву так, что она этого даже не поняла, но и завербовать ее для совершения новых преступлений под видом работы в Банке России. К счастью, нам удалось быстро пресечь эту преступную цепочку и задержать аферистку, которая сама того не ведая помогала преступникам. Это стало возможным благодаря вовлеченности, неравнодушию и профессионализму сотрудников Сбербанка, которые смогли по поведению клиентки в офисе банка установить, что она находится под влиянием мошенников.



Крайне важно не допустить повторения подобных случаев. Хочу еще раз напомнить: не существует никаких ″безопасных″ счетов, сотрудники ЦБ не работают с физическими лицами. И если вам сообщают, что на ваше имя оформили кредит или с ваших счетов хотят вывести деньги, то эту информацию легко проверить — достаточно позвонить по номеру 900 или обратиться в отделение банка», — прокомментировал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.