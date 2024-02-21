Пополнение QIWI-кошелька стало недоступно
Пополнение QIWI-кошелька стало недоступно на фоне заявления ЦБ России об отзыве лицензии на банковские операции.
Как сообщает ТАСС, при попытке пополнить баланс система выдаёт ошибку.
«Ошибка платежа. Платёж отклонён. Обратитесь в банк, выпустивший карту», — говорится в уведомлении.
Ранее стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банк.
Кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
В ЦБ заверили, что вкладчикам QIWI Банк вернут суммы вклада в размере 100% остатка средств.