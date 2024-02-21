Россиянам раскрыли опасность предлагающих бесплатную помощь юристов

К звонкам с неизвестного номера с предложениями оказать бесплатную юридическую помощь и решить все ваши проблемы стоит относится настороженно, потому что можно столкнутся с мошенниками. Об этом россиян предупредил член Ассоциации юристов России, соучредитель адвокатского бюро «Дубинин, Финкель и партнеры» Олег Дубинин. О том, в чем заключается подвох, он рассказал «Ленте.ру».

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За подобными звонками, по словам юриста, стоит бизнес-модель псевдоюридических фирм, которые ставят во главу угла отъем у населения средств под прикрытием оказания юридических услуг. В такой фирме все построено на четырех должностях сотрудников.

«Юристы», которые звонят и под различными предлогами и пытаются заинтересовать вас приехать к ним в офис для решения той или иной проблемы — это сотрудники колл-центра, которых клиент никогда не увидит вживую. Как правило, они размещаются вне основного офиса, а размер их зарплаты напрямую зависит от количества потенциальных клиентов. Так, за «горячую заявку» – когда вы заинтересовались услугами юриста, описали свою проблему и сообщили, что вам необходимо ее решать — сотрудник колл-центра получает от 300 до 3 000 рублей. А за «приход клиента в офис» — от 3 до 15 тысяч рублей, при чем вне зависимости от того, заключили вы договор с юристами после посещения офиса, или нет.

То есть вы должны понимать, что как только вы переступили порог юридической фирмы, без денег вас не отпустят, потому что для юристов вы уже «платный» клиент, - Олег Дубинин, юрист

«Если вы поддались на уговоры и приехали в офис к юристам, вы попадаете в руки к так называемым юристам первичного приема. Это, по сути, менеджеры по продаже юридических услуг, которые чаще всего не имеют вовсе юридической практики. Их основная задача заключить с вами договор на максимальную сумму, которую они смогут из вас вытащить. При том, что они постараются взять с вас деньги здесь и сейчас, не завтра, не в рассрочку», — предостерег собеседник «Ленты.ру».

Он сообщил, что дальше ваша задача попадает к юристу-представителю, который на самом деле будет представлять ваши интересы в различных инстанциях. При этом, его лица вы, вероятно, тоже не увидите, потому как будете думать, что ваше дело будет вести именно юрист из офиса, с которым вы общались лично.

Следующее звено в этой цепочке — это сотрудники отдела качества или службы безопасности, с которыми вы вряд ли столкнетесь. Как правило, это доверенные лица основного владельца компании, основные задачи которых снятие негатива от недовольных клиентов, чистка негативных отзывов и контроль за юристами во избежание воровства в компании.

Дубинин предупредил, что сторонние колл-центры используют для работы не только псевдоюридические компании, но и банки, медицинские центры, фитнес-клубы и так далее.

Нужно понимать, что, когда вам звонят из какого-то банка, скорее всего, это не банк вовсе, а некий безымянный колл-центр, который продает такие заявки этому банку, - Олег Дубинин, юрист

«Выявить такой колл-центр при разговоре очень просто. Все колл-центры работают по заранее разработанному "скрипту". Его сотрудники репетируют ситуации, когда они будут вам звонить и предполагают заранее ваши ответы. Просто ответьте небанально, попробуйте увести разговор от темы или задать встречный вопрос, который поставит сотрудника в тупик. Так вы сразу поймете, что вам звонит не сотрудник банка, а обзвон. Скорее всего, человек на той стороне провода просто положит трубку», — поделился юрист.