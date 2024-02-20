В России принят закон о самозапрете на кредиты и займы

Госдума приняла сегодня сразу в двух чтениях законопроект о праве граждан России установить запрет на заключение с ними договоров потребительского займа и кредита. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот законопроект призван защитить жителей России от мошенничества.

«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», - пояснил он.

Володин также заметил, что установить запрет на оформление кредитов и займов можно будет через портал «Госуслуги» или обратившись в МФЦ.

Для установления (снятия) запрета физлицо сможет подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй. Это можно будет сделать бесплатно любое количество раз. В зависимости от времени подачи заявления - до 22.00 или после - информация будет внесена в кредитную историю в тот же день или на следующий. Сам же запрет начнет действовать на следующий день после включения информации, пишет РИА Новости.

Для проведения проверки наличия в кредитной истории запрета заемщику необходимо будет представить сведения о своем ИНН.

Возможность подачи заявления через МФЦ должна быть обеспечена со дня доработки и настройки его автоматизированной информсистемы, но не позднее 1 сентября 2025 года.

Ранее стало известно, что Банк России планирует усложнить процедуру выдачи микрокредитов с 1 октября 2024 года. Получить их человек сможет только при наличии электронной подписи. Основная цель нововведения - защитить россиян от оформления кредитов на их имя без их согласия.