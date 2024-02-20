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В России принят закон о самозапрете на кредиты и займы

Госдума приняла сегодня сразу в двух чтениях законопроект о праве граждан России установить запрет на заключение с ними договоров потребительского займа и кредита. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

В России принят закон о самозапрете на кредиты и займы
© globallookpress.com

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот законопроект призван защитить жителей России от мошенничества.

«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», - пояснил он.

Володин также заметил, что установить запрет на оформление кредитов и займов можно будет через портал «Госуслуги» или обратившись в МФЦ.

Для установления (снятия) запрета физлицо сможет подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй. Это можно будет сделать бесплатно любое количество раз. В зависимости от времени подачи заявления - до 22.00 или после - информация будет внесена в кредитную историю в тот же день или на следующий. Сам же запрет начнет действовать на следующий день после включения информации, пишет РИА Новости.

Для проведения проверки наличия в кредитной истории запрета заемщику необходимо будет представить сведения о своем ИНН.

Возможность подачи заявления через МФЦ должна быть обеспечена со дня доработки и настройки его автоматизированной информсистемы, но не позднее 1 сентября 2025 года.

Ранее стало известно, что Банк России планирует усложнить процедуру выдачи микрокредитов с 1 октября 2024 года. Получить их человек сможет только при наличии электронной подписи. Основная цель нововведения - защитить россиян от оформления кредитов на их имя без их согласия.

В ЦБ пояснили, что в 2023 году стало больше жалоб на незаконное оформление микрокредитов. Регулятор также напомнил, что ради борьбы с этим в России разработали законопроект о самозапрете на выдачу кредитов.

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