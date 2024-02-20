Активизацию пересмотра сделок многолетней давности объяснили

Председатель наблюдательного совета «Московской биржи» Сергей Швецов прокомментировал активизацию процессов пересмотра сделок многолетней давности. На II Российском форуме финансового рынка, организованном АКРА, он заявил, что в настоящее время необходимо признать биржевые сделки добросовестным приобретением, передает «Интерфакс».

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Швецов обратил внимание на то, что в последнее время прокуратура все больше и больше оспаривает итоги приватизации.

«Мы видим, что у инвесторов, приобретших на бирже ценные бумаги абсолютно добросовестно, эти бумаги сегодня заблокированы», - подчеркнул председатель.

Он выступил за принятие в стране законодательства, которое не позволит без доказательной базы накладывать какие-либо обременения на ценные бумаги, приобретенные инвесторами в ходе биржевых торгов.

По словам Швецова, сначала нужно доказать, что это было недобросовестное приобретение, а после этого накладывать какие-либо ограничения.