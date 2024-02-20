Кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова рассказала, что держать золотые активы стоит не менее трех лет, чтобы они были прибыльными.

Эксперт отметила, что стоимость драгоценного металла меняется, но на кратко- и среднесрочных отрезках времени изменения не слишком кардинальны. Так, например, в феврале прошлого года золото стоило около 1850 долларов за тройскую унцию. Сейчас его котировки составляют около 2050 долларов. Таким образом рост за год составил около 10 процентов.

Так, инвестиционный горизонт для тех, кто покупает золото и рассчитывает на более-менее заметную прибыль, составляет не менее трех-пяти лет. По словам эксперта, у золота бывают и периоды весьма затяжного падения, что может заметно увеличить период инвестирования, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь финансовый советник Сергей Кикевич посоветовал покупать золото, чтобы защитить сбережения от инфляции, передает Царьград.