Среди условий для открытия счетов гражданами РФ в госбанках Турции - наличие вида на жительство (ВНЖ), права на работу или студенческой визы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя филиала госбанка Ziraat в Анкаре.

По словам собеседника, счета россиянам открывают. Он также отметил, что никаких писем о запрете открывать счета гражданам РФ государственным банкам Турции не отправляли.

Ранее СМИ сообщили, что Denizbank теперь запрашивает у российских клиентов документы, которые подтверждают вид на жительство в Турции. РИА Новости позднее выяснило, что запрос связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США. Накануне агентство со ссылкой на источник сообщило, что в турецкий Denizbank не направляли каких-либо уведомлений по поводу запрета открытия счета россиянам.