АКОРТ выступила за снижение порога беспошлинного ввоза товаров

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) считает целесообразным возвращение порога беспошлинного ввоза товаров из-за границы для граждан к уровню €200, сообщил ТАСС председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

"Для сохранения справедливой конкуренции и защиты легального рынка целесообразно вернуть порог для беспошлинного ввоза товаров для физических лиц до уровня в €200", - сказал Караваев.

Он напомнил, что действующий порог в €1 тыс. был введен в качестве временной меры для избежания дефицита товаров первой необходимости в условиях введения санкций в 2022 году. По словам председателя президиума АКОРТ, поставленной цели удалось достичь.

"Заработал механизм параллельного импорта, онлайн и офлайн-ретейлеры смогли перестроить логистические цепочки, производители, в том числе малый и средний бизнес - найти новых поставщиков сырья и оборудования. Можно сказать, что повышение порога выполнило свою миссию, поддержав потребителя в самые трудные времена", - полагает Караваев.

О пороге беспошлинного ввоза товаров

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) весной 2022 года принял решение повысить до €1 тыс. беспошлинный порог ввоза товаров, которые граждане покупают в зарубежных интернет-магазинах, а также лимит беспошлинного ввоза товаров для личного пользования (которые ввозятся всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке). Затем действие этих мер продлевалось, сейчас они действуют до 1 апреля 2024 года.

До этого стоимостной лимит беспошлинного ввоза для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, составлял €200, порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования всеми видами транспорта, кроме воздушного (или в пешем порядке) - €500.