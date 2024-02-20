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Путин поручил повысить реальные доходы россиян

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться повышением реальных доходов россиян. Соответствующее поручение Центробанком.

Путин поручил повысить реальные доходы россиян
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В документе обращается особое внимание на граждан, которые имеют невысокий уровень дохода. В целом поручение направлено на снижение уровня бедности в России.

Первый доклад правительства Путину должен быть предоставлен до 15 марта, а затем до 1 июня и 1 декабря 2024 года. Ответственные за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернаторы и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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