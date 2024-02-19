Ученые предлагают привлечь банки к уменьшению вреда азартных игр

Специалисты предложили банкам уменьшить вред азартных игр, сообщает Naked Science.

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Согласно исследованию, проведенному в Лондонском университете королевы Марии (Великобритания), финансовые организации находятся в уникальном положении по отношению к гражданам. По словам специалистов, благодаря данным о транзакциях клиента в банках могут вовремя выявлять тех, кто столкнулся с финансовыми трудностями из-за азартных игр. Сам материал авторы посвятили способам предотвращения проблем, связанных с такими играми.

Отчет о результатах научной работы был опубликован Междисциплинарным исследовательским центром по предотвращению вреда от азартных игр. В публикации издания говорится, что частые проигрыши приводят к депрессии, тревоге и суицидальным мыслям.

По мнению авторов отчета, банкам стоит оценивать финансовое положение клиентов, анализировать их расходы и взаимодействовать с ними. При обнаружении у человека проблем с азартными играми финансовым организациям нужно будет полностью блокировать счет или запрещать транзакции, которые связаны с денежными ставками.

Кроме того, специалисты отмечают, что пострадавшим необходимо оказывать поддержку. Для этого банкам следует направлять клиентов в специальные организации, которые выполняют такую функцию, говорят авторы исследования.