В столице появились мошенники, которые используют для своих преступных схем новые пятитысячные купюры. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

По данным Центробанка России, жулики сейчас используют две схемы. Первая — аферисты ходят по квартирам и представляются работниками социальных служб.

«Мы обмениваем старые пятитысячные купюры на новые», — говорят они жильцам.

А на самом деле подсовывают доверчивым людям фальшивки.

Вторая схема: мошенники звонят и сообщают, что гражданину необходимо проверить подлинность купюр, в том числе новых, в 5000 рублей. Для этого человеку нужно установить на телефоне специальное приложение «Банкноты Банка России».

— Такое приложение действительно существует, но оно не определяет подлинность купюр, — поясняет «Вечерней Москве» эксперт Банка России Алексей Колосков. — На самом деле аферисты дают ссылку на фальшивое приложение, визуально схожее с официальным, после установки которого у мошенников появляется удаленный доступ к телефону, установленным на нем банковским приложениям и счетам своей жертвы. Так они и похищают деньги.

В октябре 2023 года в обращение действительно поступили новые купюры номиналом 5000 рублей. Банкноты попадают в оборот постепенно. При этом старые купюры остаются в обращении наравне с новыми и выходят из оборота по мере износа.

— Их не нужно обменивать на новые. Если вас кто-то принуждает так сделать — это мошенник, — пояснил Алексей Колосков.

Эксперт советует игнорировать подобные предложения. Не стоит устанавливать приложения по просьбе неизвестных. Также не следует переходить по ссылкам, сообщать данные банковских карт, пароль и код с оборотной стороны. Нужно проверять по официальному номеру банка поступающую от незнакомцев информацию.

Что касается самостоятельной проверки подлинности любых купюр, то это несложно сделать, зайдя на официальный сайт Центробанка России — cbr.ru. Затем перейдите по ссылке «Наличное денежное обращение», оттуда — по ссылке «Банкноты». Там вы найдете иллюстрации и очень подробное описание всех купюр, которые сейчас находятся в обращении. В частности, описаны и все защитные «знаки», использованные для каждой купюры — от пятирублевой до пятитысячной.