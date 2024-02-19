Россияне рекордно задолжали банкам

С граждан РФ по итогам 2023 года в пользу банков собираются взыскать на 200 миллиардов рублей больше, чем в 2022-м. Речь идет о сумме в размере 3,2 триллиона рублей, сообщают «Известия».

Издание ссылается на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Подчеркивается, что в минувшем году на принудительном исполнении находилось 24,6 миллиона производств по взысканию в пользу кредитных организаций долгов со злостных неплательщиков. По итогам года количество таких производств превысило показатель 2022 года на 4,5 миллиона.

В ФССП отметили, что число дел не равно числу должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства. В публикации говорится, что у одного человека принудительное взыскание может быть открыто по ряду кредитов.

Среди регионов, в которых наблюдается наибольшее число неплательщиков на начало 2024 года — Краснодарский и Красноярский края, Башкортостан, Московская и Челябинская области.