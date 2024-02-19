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Приставы взыщут с граждан РФ триллионы рублей

С граждан РФ по итогам 2023 года в пользу банков собираются взыскать на 200 миллиардов рублей больше, чем в 2022-м. Речь идет о сумме в размере 3,2 триллиона рублей, сообщают «Известия».

Россияне рекордно задолжали банкам
© globallookpress.com

Издание ссылается на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Подчеркивается, что в минувшем году на принудительном исполнении находилось 24,6 миллиона производств по взысканию в пользу кредитных организаций долгов со злостных неплательщиков. По итогам года количество таких производств превысило показатель 2022 года на 4,5 миллиона.

В ФССП отметили, что число дел не равно числу должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства. В публикации говорится, что у одного человека принудительное взыскание может быть открыто по ряду кредитов.

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Среди регионов, в которых наблюдается наибольшее число неплательщиков на начало 2024 года — Краснодарский и Красноярский края, Башкортостан, Московская и Челябинская области.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в 2023 году признала обоснованными 6,88 тыс. жалоб россиян на коллекторов. Данный показатель на 33,3% больше, чем годом ранее.

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