Минфин сообщил, что почти половина россиян откладывает деньги на непредвиденные расходы
Почти половина граждан РФ откладывает средства на случай непредвиденных расходов, при этом доля людей с базовыми знаниями в сфере финансовой грамотности среди россиян достигла 72%. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина России со ссылкой на слова замминистра финансов Павла Кадочникова.
"Сегодня почти половина россиян откладывает средства на случай непредвиденных расходов, а доля людей, которые имеют средний или высокий уровень финансовой грамотности и обладают базовыми знаниями в этой сфере, выросла до 72%", - говорится в сообщении.
Заместитель министра отметил, что молодежь в России весьма активна в вопросах финансовой грамотности.
"Молодежь - самая активная группа населения, они самые любопытные, они быстрее всех пробуют финансовые услуги и сервисы и больше остальных категорий граждан интересуются, что они могут сделать для приумножения своих личных и семейных финансов", - сказал Кадочников.