Путин: пенсии в новых регионах должны считаться с учетом полного стажа работы граждан

Расчет пенсий для жителей Новороссии и Донбасса должен происходить с учетом стажа работы, полученного в период нахождения этих территорий в составе Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими завода в индустриальном парке "Станкомаш".

"Нужно отрегулировать все, что касается их (жителей Донбасса и Новороссии - прим. ТАСС) пенсионных прав. И сейчас эту работу ведет Государственная дума. <...> Надо засчитывать стаж работы, который люди получили, работая на территориях, когда они еще находились в составе Украины", - сказал президент.

По его словам, Госдума рассчитывает завершить работу в ближайшее время. Он подчеркнул, что решения, которые необходимо принять, являются непростыми, однако принять их необходимо, тем более, что такая работа уже была ранее проведена в Крыму.

"Это специальный вопрос, больших сложностей с его решением не вижу", - заключил Путин.