Курс властей России и Турции направлен на поддержание деловых, торговых и политических отношений между странами, и в турецких банках понимают, что они не могут открыто демонстрировать свое прохладное отношение к российским клиентам. Поэтому заявление Denizbank о том, что запрос ВНЖ у россиян связан с внутренними процедурами, — это попытка сделать хорошую мину при плохой игре, то есть там пытаются найти оправдание для своих действий. На самом деле ВНЖ не имеет никакого отношения к банковским операциям. Если у человека явно не сворованные деньги, если его средства не были нажиты преступным путем, то банку все равно, кто именно размещает их на счетах и пользуется его услугами. Главное, чтобы все было в рамках закона. Поэтому проверка ВНЖ не имеет прямого отношения к обслуживанию клиентов банка, это выглядит просто как прикрытие не очень дружественных действий.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук