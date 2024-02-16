Экономист высказался о проверке турецким Denizbank наличия ВНЖ у клиентов-россиян
Решение турецкого Denizbank начать проверки наличия вида на жительство (ВНЖ) у клиентов-россиян стало следствием санкционной политики США. Заявление представителей банка о том, что соответствующие действия были продиктованы внутренними процедурами, выглядит как прикрытие недружественных действий, считает финансовый аналитик Михаил Беляев.
Ранее издание РБК сообщило, что один из крупнейших турецких банков Denizbank начал массово рассылать письма клиентам-россиянам с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции. В сообщениях банка сказано, что подтверждение необходимо отправить на электронный адрес, либо привезти в ближайшее отделение Denizbank. Представитель кредитной организации назвал причиной проверок соответствующие «внутренние процедуры».
Курс властей России и Турции направлен на поддержание деловых, торговых и политических отношений между странами, и в турецких банках понимают, что они не могут открыто демонстрировать свое прохладное отношение к российским клиентам. Поэтому заявление Denizbank о том, что запрос ВНЖ у россиян связан с внутренними процедурами, — это попытка сделать хорошую мину при плохой игре, то есть там пытаются найти оправдание для своих действий. На самом деле ВНЖ не имеет никакого отношения к банковским операциям. Если у человека явно не сворованные деньги, если его средства не были нажиты преступным путем, то банку все равно, кто именно размещает их на счетах и пользуется его услугами. Главное, чтобы все было в рамках закона. Поэтому проверка ВНЖ не имеет прямого отношения к обслуживанию клиентов банка, это выглядит просто как прикрытие не очень дружественных действий.Михаил БеляевКандидат экономических наук
Экономист напомнил, что ранее некоторые турецкие банки начали отклонять российские платежи, закрывать счета российских компаний, а также отказались принимать карты российской платежной системы «Мир». Подобное поведение турецких кредитных организаций Беляев назвал следствием нажима со стороны США.
«При этом они не нажимают на банки напрямую: мол, давайте, проверяйте наличие ВНЖ у россиян, а пытаются искать другие пути, чтобы каким-то образом затормозить обслуживание россиян. Но одно дело проверять законность и легальность средств, которые размещаются в турецких банках, а запрашивать ВНЖ – другое, это очень надуманный вопрос», — сказал собеседник Рамблера.
Отвечая на вопрос о том, какие советы можно было бы дать россиянам, планирующим открыть счет в одном из банков Турции, эксперт отметил, что окончательного вывода из решения Denizbank начать проверки наличия ВНЖ пока сделать нельзя.
«Посмотрим, что будет дальше – откажет ли банк в обслуживании клиентам-россиянам без ВНЖ? Мы должны подождать результатов этой проверки, тогда можно будет давать какие-то советы», — сказал он.
Посольство России в Анкаре ранее подтвердило наличие серьезных проблем с банковскими переводами между РФ и Турцией, подчеркнув, что ведется двусторонняя работа по урегулированию ситуации.