В России грядет повышение зарплат: чей оклад изменится с 1 марта

С 1 марта в ряде российских отраслей ожидается повышение зарплат. Об этом сообщает Life.

В частности, по словам генерального директора ГК «Стройсинтез» Виктора Лукина, со следующего месяца зарплаты скорректируются в большую сторону для некоторых категорий бюджетников. Рост окладов уже можно наблюдать в сфере строительства, отметил он. Так, по словам собеседника, зарплаты увеличились на 33%, а бонусы — на 10%.

Рассчитывать на повышение заработных плат и расширение мотивационных пакетов могут IT-специалисты, представители технических специальностей, инженеры, разработчики, специалисты по работе с промышленным оборудованием, отметили в компании Mr. Doors. Там же указали на изменение ситуации в массовом подборе.

«Это касается специалистов среднего звена на производстве. Рост зарплат в случае самых необходимых для бизнеса позиций может быть вполне значительным и составлять от 5 до 10%», — подчеркнули в фирме.

По словам партнера маркетплейса платформенной занятости «Наймикс» Лилии Содель, зарплаты увеличат для «синих воротничков» — работников, которые заняты в сфере физического труда. Она объяснила это дефицитом рабочей силы, оттоком мигрантов, а также выбором соискателей удаленных вариантов работы.

Также на увеличение зарплат могут рассчитывать водители, курьеры, грузчики, складские работники, сотрудники в ретейле и общепите, строители и мастера по ремонту автомеханики и автоэлектрики, заявила собеседница. Доход изменится и у представителей мастеровых профессий (это плотники, столяры и т.д.), добавила Содель.

Также в материале говорится, что в автомобильном заводе в Ульяновске поднимут зарплаты и тарифные ставки на 10%. На 7,31% проиндексирует оклады тракторный завод в Челябинске.

«Повышение зарплат с 1 марта пройдет на многих предприятиях. Это связано и с общими трендами на рынке, и с индексацией в рамках инфляции за прошлый год», — отметили в ГК CMS.