Москвичи получили платежки с новыми тарифами

Москвичи получили коммунальные платежки за январь, и многие удивились - цифры по сравнению с прошлым годом подросли. При этом большинство тарифов остались прежними. Увеличились главным образом две строчки - содержание и ремонт жилья, а также капитальный ремонт.

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Кроме того, выросли тарифы на социальный наем жилья, но это касается лишь тех, кто живет в неприватизированных квартирах. Корреспондент "РГ" подсчитал, на сколько из-за новых расценок в среднем подорожали услуги ЖКХ.

Напомню, тарифы выросли с 1 января - именно поэтому москвичи увидели их впервые в платежках, пришедших в феврале. Плата за капремонт увеличилась на 6,2 процента до 25,58 рубля с "квадрата", а содержание и ремонт прибавили 11 процентов - в домах с лифтами и мусоропроводами эта услуга стоит теперь 42,41 рубля, в сумму уже "зашит" и вывоз мусора.

Но нужно учитывать, что последний тариф зависит от разных факторов. Если в доме есть лифт, но нет мусоропровода, то платеж будет меньше, а если нет и лифта, то с вас возьмут лишь чуть больше 30 рублей с метра. Еще в многоэтажках меньше платят жители первых этажей - им ведь не лифт, не мусоропровод не нужны. Кроме того, город устанавливает минимальный тариф на минимальный набор услуг, но жители могут увеличить его на общедомовом собрании. В новостройках бизнес-класса зачастую за содержание и ремонт платят больше 100 рублей с метра.

Важно, что оба выросших тарифа рассчитываются исходя из квадратуры квартиры. Количество прописанных, например, на сумму в платежке никак не влияет. По подсчетам "РГ", у среднего москвича, проживающего в многоэтажке с лифтом и мусоропроводом, повышение тарифов приведет к тому, что платить придется больше примерно на пять рублей с метра. Соответственно, если вы живете в 50-метровой квартире, то платеж вырастет на 250 рублей.

Кроме того, с 1 января выросла плата и за социальный наем жилья, это касается лишь тех, кто живет не в приватизированной квартире, а арендует ее у города. У тех, кто живет за пределами Третьего транспортного кольца и не имеет льгот, тариф увеличился с 35 до 45 рублей за "квадрат".

Нужно также иметь в виду, что январское повышение - не единственное в этом году. С 1 июля цены снова вырастут, на этот раз на коммунальные ресурсы. Например, электроэнергия по стандартному тарифу без разделения по времени суток подорожает с 6,43 до 6,99 рубля за киловатт-час. А кубометр горячей воды "прибавит" с 243,16 до 272,14 рубля.