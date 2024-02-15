Турецкий банк решил проверить у российских клиентов наличие ВНЖ

Турецкий банк Denizbank стал проверять ВНЖ у клиентов из России
Крупный банк из Турции Denizbank разослал клиентам-россиянам письма с просьбой предоставить подтверждение проживания в Турции. Об этом сообщает РБК.
В сообщении банка сказано, что подтверждение необходимо отправить на электронный адрес банка, либо привезти в ближайшее отделение Denizbank.
«К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания. Для того чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мейл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или же просьба подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank», — сказано в рассылке банка.
Отмечается, что в Denizbank пока никак не объяснили, зачем им понадобилось подтверждение ВНЖ от россиян. Опрошенные изданием эксперты полагают, что банк может закрыть счета клиентов без ВНЖ из-за недостаточного размера баланса. При этом другой эксперт предположил, что в банке просто обновляют данные.
Ранее руководство Denizbank попало под следствие из-за финансовой пирамиды.