В ЦБ сообщили о письмах маскирующихся под Набиуллину мошенников

Аферисты принялись рассылать сообщения российским гражданам от имени их начальников, есть даже случаи, когда письма приходили от имени главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сообщила советник руководителя ЦБ Ксения Юдаева.

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Юдаева привела в пример сообщение мошенников из мессенджера, которое прислали одному из сотрудников регулятора, передает РИА «Новости».

Работнику в этом сообщении поручается провести транш в «дочернюю компанию» неким «партнерам», оно отправлено якобы с адреса главы ЦБ.