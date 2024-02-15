Эксперт объяснил, как легко распознать финансовую пирамиду

Организаторы финансовых пирамид всегда обещают своим вкладчикам очень высокую доходность.

Об этом рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, также устроители подобных преступных финансовых проектов всегда обязательно просят своих адептов привести им новых участников.

Главным же отличительным признаком пирамиды, как рассказал эксперт, является то, что выплаты нынешним вкладчикам производятся за счёт новых людей в системе.

При этом, как рассказал специалист, именно переливание денег от одних участников в другим в геометрической прогрессии и является основной деятельностью таких проектов.