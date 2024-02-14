Инвалидам СВО II группы предложили списать кредиты

Прекращать кредитные обязательства военнослужащих, получивших не только первую, но вторую группу инвалидности — такой законопроект планирует внести в Госдуму 15 февраля группа депутатов от «Единой России», среди которых заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

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Сейчас на списание кредитов могут рассчитывать участники специальной военной операции, которых признали инвалидами I группы из-за увечья или заболевания, полученных при выполнении задач специальной военной операции.

По законопроекту, подготовленному депутатами, обратиться в банк за списанием кредита смогут также военнослужащие, получившие инвалидность II группы и признанные по решению военно-врачебной комиссии не пригодными к военной службе. Положения не будут распространяться на военную ипотеку.