С 1 марта в РФ вырастут зарплаты у медиков в малых городах
С 1 марта в России вырастет заработная плата медицинских работников в малых городах и селах страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
Он напомнил, что в 2023 году в России были введены ежемесячные выплаты для медицинских работников первичного звена.
«Предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах», — добавил Путин.
По его словам, в первую очередь стоить обратить внимание на поддержку «врачей по наиболее востребованным направлениям и работников районных и участковых больниц». Президент отметил, что в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек врачи будут получать дополнительно к зарплате 29 тысяч рублей, а средний медперсонал — 13 тысяч рублей. В тех же населенных пунктах, где проживает менее 50 тысяч человек выплаты составят 50 и 30 тысяч рублей соответственно. Они будут ежемесячными.