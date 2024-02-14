С 1 марта в РФ вырастут зарплаты у медиков в малых городах

По его словам, в первую очередь стоить обратить внимание на поддержку «врачей по наиболее востребованным направлениям и работников районных и участковых больниц». Президент отметил, что в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек врачи будут получать дополнительно к зарплате 29 тысяч рублей, а средний медперсонал — 13 тысяч рублей. В тех же населенных пунктах, где проживает менее 50 тысяч человек выплаты составят 50 и 30 тысяч рублей соответственно. Они будут ежемесячными.