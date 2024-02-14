Портфель средств физлиц в Сбере за год увеличился на 4,2 трлн рублей

В 2023 год для Сбера стал рекордным в части привлечения средств - портфель средств физлиц увеличился на 4,2 трлн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе банка.

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Там уточнили, что количество клиентов со срочными счетами выросло на миллион человек.

«Кроме того, доля Сбера на рынке кредитования физических лиц за десять лет выросла с 33,5 до 46,7%», — добавили в пресс-службе.