У каждого клиента банка есть рейтинг – данные о том, каким банк видит своего клиента, часто ли он тратит средства со счета, какие операции для него типичны и так далее. И когда система банка видит аномальное финансовое поведение клиента – она блокирует карту до выяснения всех обстоятельств. Если, например, говорить о среднестатистическом пенсионере, который в течение месяца тратит не самые большие суммы, то когда он резко вносит через банкомат на свой счет все имеющиеся наличные, а затем пытается перевести эти деньги кому-то еще - в этот момент система банка в автоматическом режиме срабатывает на «стоп» и блокирует данную операцию, поскольку она является нетипичной для финансового поведения пользователя. То есть определенные запреты и ограничения по суммам уже есть у банков… Но если банк видит, что его клиент много лет каждый месяц переводит одним и тем же людям какие-то внушительные суммы, то у основанной на обработке соответствующих параметров системы не возникнет подозрений, что этот клиент может переводить средства мошенникам, поскольку его финансовое поведение в таких случаях – типичное.

Генрих Девяткин Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ