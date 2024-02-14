В ЦБ предложили ввести «зазор» при выдаче крупного кредита

«По переводам мы даем возможность банкам не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, а по крупным кредитам мы этой возможности не даем. Ее надо внедрять. <…> Нужен зазор между одобрением кредита и выдачей денег. Кредит за несколько минут, конечно, здорово, но некоторые люди, большое количество людей, несут огромные затраты», - подчеркнула она.