Банки обяжут учитывать рассрочку при выдаче кредита

Банк России планирует обязать кредитные организации обращать внимание на оформленные рассрочки в ходе оценки долговой нагрузки россиян перед выдачей кредита. С таким заявлением выступил глава службы по защите прав потребителей Михаил Мамута, передают «Известия».

Отмечается, что меру могут принять в связи с необходимостью корректно оценивать долговую нагрузку граждан. Как пояснил Мамута, если банк не видит наличие рассрочки, есть риск, что он выдаст заемщику кредит, который тот не в силах будет обслуживать.

Также подчеркивается, что информация о наличии крупных рассрочек будет передаваться в бюро кредитных историй. Благодаря такой схеме сформируется более целостная картина о заемщике, говорится в публикации.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, такая мера приведет к тому, что получить рассрочку россиянам станет гораздо сложнее. Она отметила, что теперь у покупателей будут требовать подтверждение дохода, проверять их кредитную историю. Кроме того, собеседница подчеркнула, что клиентам начнут массово отказывать в рассрочке, если долговая нагрузка превысит определенный уровень.