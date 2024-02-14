ЦБ предложил ввести лимит на внесение наличных в банкомате

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор для борьбы с мошенниками предлагает ввести лимит на внесение наличных средств в банкомате с токенизированных карт и приложений. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, проблемы с безналичными переводами во многом решаются, история с наличными намного сложнее. В качестве примера глава ЦБ привела следующую ситуацию: многие граждане берут в банке кредиты наличными, потом приходят в банкомат и переводят средства на так называемый безопасный счет в другом банке, в действительности это оказывается счет преступника.

Для избежание таких неприятностей необходимо рассмотреть вопрос по установлению лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по таким токенизированным картам, по приложениям через терминал, заявила Набиуллина.