Аналитики подсчитали, во сколько обойдутся подарки ко Дню влюбленных

На букет цветов ко Дню влюбленных россияне в среднем потратят 1820 рублей, мягкую игрушку — 930 рублей, традиционную открытку-валентинку — 41 рубль. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании АТОЛ.

По словам авторов исследования, медианная стоимость коробки конфет в январе-феврале 2024 года составляет 368 рублей, а плитки подарочного шоколада — 198 рублей.

Женские духи обойдутся в среднем в 1431 рубль, мужские — в 1522 рубля, указано в материале.

Среди недорогих подарков для мужчин ко Дню влюбленных — подарочная кружка (212 рублей) и набор для бритья (415 рублей), отмечается в публикации. Мобильный телефон может стать самым дорогим подарком, подчеркивают авторы. Он обойдется в среднем в 28,5 тыс. рублей.