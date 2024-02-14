Аналитики подсчитали, во сколько обойдутся подарки ко Дню влюбленных
На букет цветов ко Дню влюбленных россияне в среднем потратят 1820 рублей, мягкую игрушку — 930 рублей, традиционную открытку-валентинку — 41 рубль. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании АТОЛ.
По словам авторов исследования, медианная стоимость коробки конфет в январе-феврале 2024 года составляет 368 рублей, а плитки подарочного шоколада — 198 рублей.
Женские духи обойдутся в среднем в 1431 рубль, мужские — в 1522 рубля, указано в материале.
Среди недорогих подарков для мужчин ко Дню влюбленных — подарочная кружка (212 рублей) и набор для бритья (415 рублей), отмечается в публикации. Мобильный телефон может стать самым дорогим подарком, подчеркивают авторы. Он обойдется в среднем в 28,5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что, по данным онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, более половины опрошенных россиян — 52% — потратят до 3 тыс. рублей на подарки к 23 февраля в этом году.