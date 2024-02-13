ЦБ: самыми популярными у мошенников остаются банковские карты

В 2023 году мошенники чаще всего совершали кражи с помощью платежных карт россиян. Количество таких операций составило 984,77 тысячи, следует из Обзора Банка России, посвященного активности финансовых злоумышленников в прошлом году.

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При этом количество мошеннических операций с использованием счетов граждан составило 85,3 тысячи. Чуть более 82 тысяч краж совершено через Систему быстрых платежей (СПБ), 11,7 тысячи — через электронные кошельки.

Что касается объемов хищений, то и здесь лидируют платежные карты - 7 120,37 млн рублей. При этом наибольший объем возвращенных клиентам денежных средств характерен для типа операций «Счета» и составляет 666,77 млн рублей, также рассказали в Банке России.

«Злоумышленники по-прежнему используют сценарии звонков якобы от «специалистов службы безопасности банка», «правоохранительных органов» и «Центрального банка». Добавились сценарии, связанные со звонками от операторов сотовой связи», — говорится в Обзоре.

Интересно, что за 2023 год снизилось более чем на 75% количество звонков с использованием городских телефонных номеров. При этом злоумышленники активно используют мобильные телефонные номера, а также мессенджеры.