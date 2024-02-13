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Как защититься от мошеннических кредитов, рассказал адвокат

Мошенники берут кредиты, получая паспортные данные россиян, предупредил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов Анатолий Миронов.

Юрист дал советы по защите от мошеннических кредитов
© РИА Новости

«Основными причинами оформления кредита без участия человека или с участием под воздействием обмана являются доверчивость и игнорирование рекомендаций по соблюдению финансовой безопасности», – отметил юрист в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, большую часть кредитов злоумышленники оформляют с помощью потерянных или украденных паспортов граждан России.

Миронов напомнил, что важно не сообщать никому CVV данные кредитных карт и коды банковских уведомлений, а также не брать кредиты по просьбе различных служб безопасности и лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов или ЦБ.

Адвокат посоветовал, если имеются подозрения, что на вас могли оформить кредит, или вам позвонили коллекторы с требованием возвратить долг, которого нет, незамедлительно обратиться в полицию.

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Анатолий Миронов