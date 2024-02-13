Юрист дал советы по защите от мошеннических кредитов

Как защититься от мошеннических кредитов, рассказал адвокат
Мошенники берут кредиты, получая паспортные данные россиян, предупредил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов Анатолий Миронов.
«Основными причинами оформления кредита без участия человека или с участием под воздействием обмана являются доверчивость и игнорирование рекомендаций по соблюдению финансовой безопасности», – отметил юрист в беседе с агентством «Прайм».
По словам специалиста, большую часть кредитов злоумышленники оформляют с помощью потерянных или украденных паспортов граждан России.
Миронов напомнил, что важно не сообщать никому CVV данные кредитных карт и коды банковских уведомлений, а также не брать кредиты по просьбе различных служб безопасности и лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов или ЦБ.
Адвокат посоветовал, если имеются подозрения, что на вас могли оформить кредит, или вам позвонили коллекторы с требованием возвратить долг, которого нет, незамедлительно обратиться в полицию.