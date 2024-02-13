Российские банки стали чаще отказывать в выдаче потребкредитов

В России банки стали чаще отказывать гражданам в выдаче потребительских кредитов.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой статистику финансового маркетплейса «Сравни».

Отмечается, что по данным на ноябрь и декабрь 2023 года финорганизации отклоняли почти две трети всех заявок на необеспеченные ссуды (56%).

Как уточняется, это связано с тем, что в IV квартале прошлого года вступили в силу новые ограничения ЦБ по выдаче ссуд клиентам с высокой долговой нагрузкой.