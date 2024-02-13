Россияне назвали самые желанные города для жизни на пенсии

Анапа, Краснодар и Сочи возглавили список самых желанных городов для российских пенсионеров, передает РБК со ссылкой на исследования «СберНПФ» и «Работа.ру». Согласно им, каждый третий россиянин (34%) хотел бы по достижении пенсионного возраста перебраться в другой город, 35% опрошенных не задумывались над этим, а 31% не готов к смене место жительства.

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Город Сочи стал самым популярным среди респондентов, такой ответ дали 26% опрошенных. За ним следуют Краснодар и Анапа, в пользу которых высказались 19% и 18% голосовавших соответственно. Далее в списке — Минеральные Воды (15%) и Санкт-Петербург (14%). Пятигорск с Ессентуками назвали 13% опрошенных.

Самыми важными составляющими комфортной жизни на пенсии россияне назвали климат (66%), благоустроенность города (50%), а также территориальную расположенность от моря (44%).